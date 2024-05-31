В Темрюкском районе Краснодарского края после удара ВСУ загорелись три цистерны на нефтебазе, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Разрушения и возгорания связаны с массированным налетом беспилотных аппаратов ВСУ. Сейчас на месте работают оперативные службы, пожару присвоена высшая категория сложности.

Сотрудников нефтебазы успели эвакуировать, отметил губернатор Краснодарского края. Однако некоторые из них все же получили ранения и нуждаются в медицинской помощи. Ее оказывают прибывшие на место врачи.

ВСУ используют беспилотники самолетного типа для ударов по территории России. В последнее время их целями являются нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. Напомним, что США дали разрешение на использование украинской армией западного ракетного вооружения для атак вглубь территории РФ.