Украинская 125-я бригада территориальной обороны, позорно оставившая позиции после начала наступления ВС РФ на Харьковском направлении, получила награды от командования группировки «Харьков».

Бригада создана во Львове. Она покинула позиции, что привело к ослаблению подразделений ВСУ, а также к гибели и попаданию в плен большого числа военнослужащих. Львовяне благополучно выжили за счет своих сослуживцев, однако вместо расформирования их решили наградить.

Стоит отметить, что именно 125-я бригада теробороны ВСУ своим трусливым бегством «помогла» ВС РФ быстро дойти до второй линии обороны в Харьковской области.

Боевикам уже вручили награды. Церемонию устроили в Харькове, при этом боевики и представители командования пришли на нее в гражданской одежде для маскировки.