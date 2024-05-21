Британское издание Guardian сообщило о прибытии на территорию Украины колонны из 20-ти автомобилей, переданных Лондоном Киеву в рамках лондонской программы утилизации машин, несоответствующих экологическим стандартам страны. В Соединенном Королевстве данные авто должны были отправиться на свалку.

По информации издания, всего Лондон ранее передал Киеву уже 100 автомобилей, среди которых были внедорожники, грузовики, медицинские автомобили. 20 единиц на днях прибыли в Киев. Также сообщается, о передаче в ближайшее время еще 13 авто. Данные автомобили украинское правительство планирует использовать в качестве гуманитарного и медицинского транспорта.

Британские журналисты отмечают, что Киев испытывает острую нехватку транспорта, необходимого для отправки на фронт. Для перевозки раненных используются обычные микроавтобусы и легковые автомобили. Поэтому для подобных целей Киев готов принимать любые транспортные средства, способные перемещаться.