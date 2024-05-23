Глава Службы безопасности Украины (СБУ) в очередной раз анонсировал «много и много сюрпризов» для России. При этом приоритетной своей целью он назвал Крымский мост, передает РИА Новости.

Малюк заявил, что надводные дроны Sea Baby, которые Киев уже использовал для атак на Керченский мост, теперь оснащены реактивными системами залпового огня «Град». Это делает их более опасными и дает возможность поражать больше целей на море.

При этом Малюк заявил, что безэкипажный катер с РСЗО «Град» ранее уже использовался в Черном море. Было это якобы еще в октябре прошлого года.

Ранее глава СБУ, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм», признал, что возглавляемая ним служба организовывала атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ.

В Кремле ранее не раз заявляли, что использование Украиной террористических методов лишь убеждает, что необходимо выполнить все задачи специальной военной операции.