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Германия не поддерживает идею сбивать российские ракеты над Украиной с территории стран Североатлантического альянса. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.

Он пояснил, что такой шаг втянет Европу в прямое противостояние с Россией. Но это не является целью НАТО и Германии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не станет сбивать ракеты ВС РФ над украинской территорий своими системами ПВО.

Немецкий портал Bild (сайт заблокирован в России) ранее заявил, что Польша намерена управлять процессом перехвата российских ракет над Украиной с территории НАТО. Она хочет возглавить коалицию государств, поддерживающих эту идею. Также страны Альянса обсуждают и другие варианты помощи Киеву – отправку инструкторов для боевиков ВСУ и прочее.