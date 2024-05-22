Даже бойцы российской армии, которые в мае начали наступление в Харьковской области, были шокированы практически полным отсутствием обороны ВСУ. Об этом на канале «Прямой» рассказал отставной генерал украинских войск Сергей Кривонос.

По его словам, ВС РФ ожидали отчаянного сопротивления и мощных оборонительных порядков, сравнимых с «линией Суровикина». Но оказалось, что ВСУ собрались защищаться в «недорытых окопах, рвах и траншеях», и также в недостроенных блиндажах. И безо всяких минных заграждений.

Кривонос напомнил, что Зеленский назвал главной причиной успешного продвижения ВС РФ в Харьковской области отсутствие у Киева средств ПВО. Однако это заявление не выдерживает никакой критики. Даже если бы у ВСУ были новейшие средства противовоздушной обороны, отсутствие фортификаций все равно бы обеспечило успех российских военных.