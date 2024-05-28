Продвижение ВС РФ в Харьковской области – это не начало летнего наступления, как ошибочно полагают многие эксперты. Это всего лишь разминка перед крупной военной операцией, считает генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он обратил внимание на тот факт, что наступление в Харькове ведется все теми же небольшими группами штурмовиков, за рамки дивизионного масштаба оно не выходит. Имеется мощная поддержка авиации и артиллерии, что отличает эту операцию от предыдущих.

По мнению Бужинского, несколько дней еще потребуется российским ВС, чтобы взять Волчанск и Липцы, где нет серьезных оборонительных линий. ВСУ отступают к Харькову, так как ожидают штурма мегаполиса, однако в планы России не входит зачистка этого города.

«Гораздо разумнее, на моя взгляд, было бы его обойти, перерезав пути снабжения находящейся там группировки техникой и боеприпасами», — пояснил генерал, добавив, что крупная стратегическая операция ВС РФ еще впереди.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что наступление в Харьковской области осуществляется для формирования «санитарной зоны». Освобождение Харькова при этом в планы не входит.