Центром подконтрольной России территории Харьковской области могут стать Купянск или Волчанск, считает глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Он отметил, что не исключены и другие варианты. Так, столица региона может быть перенесена в Шевченково или Изюм. Все зависит от того, как в дальнейшем будет развиваться наступление ВС РФ.

Северная часть Волчанска, по словам Ганчева, уже полностью освобождена. Российские войска контролируют около 40 процентов территории города. При этом ВС Украины продолжают переброску резервных сил на данное направление.

Напомним, ВС РФ за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области и продолжают наступление. Бои идут в Волчанске и под Липцами.