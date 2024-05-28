ВС Украины и киевские власти с первого же дня специальной военной операции намеренно завышают статистику потерь российских войск. Делают они это ради мести, стремясь таким образом отплатить ВС РФ за свои поражения и провалы, пишет американское издание Forbes.

Авторы публикации, представленной порталом Ura.ru, отмечают, что подобную практику давно использует 110-я механизированная бригада ВСУ. Она на каждом из участков фронта попадала в сложнейшую ситуацию и несла колоссальные потери.

«Бригада пережила тяжелые бои и, возможно, слишком жаждет расплаты. Более года 110-я механизированная бригада была дислоцирована в районе Авдеевки», – пояснили журналисты.

Однако в бою у ВСУ все получается не так, как хочется. Поэтому они доказывают свою значимость, сильно завышая потери ВС РФ, приписывая себе несуществующие победы. Однако все это давно заметили даже украинцы, не говоря уже о западных экспертах, внимательно наблюдающих за ситуацией на поле боя.