Во время атаки украинского дрона-камикадзе на Донецк под удар чуть не попал журналист из Финляндии Кости Хейсканен. Он заявляет, что беспилотник пытался атаковать именно его, передают «Известия».

Финский журналист как раз общался с жителями Донецка и вел съемку последствий предыдущего удара ВСУ по городу. Когда он нашел очередного собеседника, прямо на корреспондента спикировал украинский беспилотник. Хейсканен бросился бежать и чудом сумел спастись от атаки.

Он высказал благодарность бойцам российских войск, которые после спасения вывезли журналиста в безопасный район.

ВСУ продолжают обстреливать Донецк и другие мирные города России. При этом их целями неизменно оказываются объекты гражданской инфраструктуры.