Президент Украины Владимир Зеленский был хорошим юмористом и душой компании. Но сейчас его воспринимают не иначе как агрессора и человека, который творит страшные вещи, рассказала актриса Эвелина Бледанс.

«Зеленский был тем человеком, который смешил, который был душой компании, который всех любил. И вдруг он влез в такое д…! Из которого он никогда больше не выберется», — заявила она.

Бледанс назвала Зеленского «пластичным актером», который вполне мог справиться с исполнением драматических и комедийных ролей. Она хотела бы «перемотать пленку назад», чтобы в его жизни никогда не было президентства. Но это уже невозможно.

Даже те люди, которые раньше относились к Зеленскому с симпатией, сейчас ненавидят его. Даже на Украине, где в 2019 году за юмориста проголосовали 73 процента граждан. Он банально обманул их, проводя совсем не ту политику, которую провозглашал в предвыборной кампании.