Попытки ВСУ ударит дронами по гражданским объектам в курортной зоне Геленджика никак не повлияет на поток туристов. Об этом сообщил эксперт ОНФ Александр Железняк.

Он напомнил, что россияне продолжают ездить в Крым, который гораздо чаще подвергается обстрелам. Поэтому и с Геленджиком ситуация кардинально не изменится. Некоторые туристы вполне могут отказаться от поездки на этот курорт из соображений безопасности, однако таких будут единицы.

Спрос на отдых в Геленджике останется столь же высоким, как и до атаки. Которая, напомним, завершилась ничем – вражеские беспилотники были перехвачены системами ПВО.

Эксперт по тризму отметил, что и другие курорты Краснодарского края вряд ли столкнутся со снижением туристического потока, люди продолжат ехать на море, несмотря на попытки атак от ВСУ.