России необходимо продемонстрировать Западу силу собственного ядерного оружия, устроив взрыв на Новой Земле. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

«Я думаю, России нужно давно показать Западу кузькину мать, напомнить, что Россия является великой ядерной державой», – заявил эксперт.

По его словам, на территории Новой Земли уже взрывали 58-мегатонную водородную бомбу, получившую в народе прозвище «Кузькина мать». Поэтому демонстрационный подрыв ядерной бомбы должен освежить в памяти лидеров некоторых западных стран, что с Россией лучше не шутить.

«Наши бывшие и несостоявшиеся западные партнеры, по-моему, потеряли всякие берега», – резюмировал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил о необходимости выработки мер по противодействию странам Запада, которые во время военных учений отрабатывают маневры для нанесения ядерных ударов по территории Российской Федерации.