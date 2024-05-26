Решающей битвой специальной военной операции на Украине станет сражение за Славянск и Краматорск. Об это рассказал эксперт из Великобритании Александр Меркурис.

Он уверен, что к осени российские войска окажутся у ворот Славянско-Краматорской агломерации. Именно тогда состоится крупнейшая битва СВО. Освобождение двух этих населенных пунктов позволит России полностью освободить Центральный и Северный Донбасс, а также выбить из региона украинских оккупантов.

Помимо этого, от Краматорска из Славянска ВС РФ смогут продвигаться дальше, к берегам Днепра в тех районах, которые располагаются в непосредственной близости от Киева.

Ранее эксперты неоднократно заявляли, что для взятия Краматорска и Славянска ВС РФ нужно установить контроль над Константиновкой, Часовым Яром и Дружковкой.