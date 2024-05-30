Запад обещает поставить Украине американские истребители F-16, способные нести ракеты с ядерными боеголовками, в ближайшее время. Об этом в беседе с корреспондентом портала Lenta.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«F-16 разрабатывались как носители ядерного оружия, у них есть специальные подвески, куда крепятся ядерные боеприпасы», – объяснил эксперт.

По его словам, между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки существует договор о непередаче ядерных технологий. Поэтому в сложившейся ситуации очень важно, как будет классифицировать истребители F-16, передаваемые Украине странами Запада, руководство Российской Федерации.

Матвийчук отметил, что в настоящий момент Киев не располагает собственным ядерным оружием. Однако ничто не мешает Западу передать Украине ракеты с ядерными боеголовками в будущем. При этом платформа для их пуска в виде истребителей F-16 уже будет располагаться на территории страны.