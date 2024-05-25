Российские ВС в Волчанске из-за переброски Украиной дополнительных сил на это направление начали задействовать более мощное вооружение. В его число входят, к примеру, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Основные задачи этого оружия раскрыл военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что РСЗО «Град» и другие системы залпового огня по дальности превосходят «Солнцепек». Однако они поражают противника осколками, от которых можно укрыться в развалинах домов или даже в окопах. Спрятаться от ТОС-1А практически невозможно.

При этом Литовкин отметил, что ВС РФ не применяют всего один вид оружия для ударов по позициям ВСУ. Они грамотно комбинируют «Солнцепеки» с «Градами», эффективно задействуют минометы «Тюльпан», которые выделяются самым большим калибром и разносят даже самые мощные укрепления.