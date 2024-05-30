Если НАТО продолжит устраивать провокации на Украине, Россия будет вынуждена применить тактическое ядерное оружие, считает военный эксперт Александр Арутюнов, ранее служивший в войсках специального назначения ВС РФ.

«На мой взгляд, либо в течение лета конфликт остановят по линии разграничения, либо нас ждет очередной виток эскалации. И скорее всего, в этом витке эскалации будет участвовать тактическое ядерное оружие», – цитирует аналитика издание «МК».

На попытку запустить новый виток эскалации указывают разговоры о разрешении Запада применять натовское оружие для ударов вглубь территории России. Арутюнов уверен, что решение об этом уже принято.

Он пояснил, что Украина не в состоянии чего-либо добиться даже с применением западного оружия. Поэтому у НАТО есть единственный способ показать эффективность своих вооружений – разрешить Киеву бить по территории РФ. И этот способ Альянс использует.

Также к этапам эскалации эксперт отнес попытку Франции отправить на Украину свои иностранный легион, вместо которого, впрочем, приехали только инструкторы, а также разговоры о перехвате ракет ВС РФ с территории стран НАТО.