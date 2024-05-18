В районе Шарлоттенбург в Берлине, в ресторане Mr. Chai Wala заметили интересную пару актеров. Анджелина Джоли, тайно навестившая немецкую столицу, встретилась там с Аугустом Дилем, сыгравшим Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты». Внимательная публика сразу же решила, что у артистов роман.

Диль и Джоли, по информации СМИ, знакомы довольно давно. В 2008 году Анджелина приезжала к своему бывшему возлюбленному Бреду Питту, который играл главную роль в «Бесславных ублюдках». Снимался в этом фильме и Диль. Именно тогда они и познакомились.

Кроме того, в 2010-м Аугуст играл в фильме «Солт», в котором снималась и Джоли. Там они впервые поцеловались, но по сюжету картины.

СМИ уверены, что визит Джоли в Берлин связан именно со свиданием с немецким актером. Диль недавно развелся, Анджелина также свободна после громкого и скандального развода с Бредом Питтом. Поэтому не исключено, что артисты действительно встречаются.