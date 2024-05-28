Саммит в Швейцарии по так называемой «формуле мира» Зеленского является для президента Украины последним шансом собрать что-то вроде антироссийской коалиции. Кроме того, он будет использовать эту конференцию, чтобы подтвердить собственную легитимность, рассказал депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Он напомнил, что срок президентских полномочий Зеленского уже истек, это свершившийся факт. Но он все же хочет продемонстрировать, что на его призыв съехались лидеры разных стран мира, поэтому легитимность не подвергается сомнению.

Однако сейчас даже некоторые страны НАТО не особо рвутся участвовать в антироссийской «коалиции», которую хотят создать в основном Соединенные Штаты и самые верные их подпевалы.

«В этих условиях, конечно, эта конференция изначально, на мой взгляд, была обречена на то, чтобы быть фарсом. А сейчас она просто уже превратилась в фарс. Очевидно, что крупные не западные страны принимать участия, либо не будут совсем, либо будут представлены на уровне каких-нибудь клерков из министерств иностранных дел», — цитирует парламентария портал kp.ru.

Напомним, Россия уже назвала неприемлемой «формулу мира» Владимира Зеленского, а также заявила, что даже если ее представители будут приглашены на конференцию в Бюргенштоке 15-16 июня, никто туда не приедет.