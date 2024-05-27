ВСУ неспособны воевать с российской армией и поэтому стремятся убить как можно больше простых мирных людей, заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов. Так он прокомментировал удары украинских террористов на Геленджик утром 27 мая.

Парламентарий отметил, что ВСУ всегда воюют с гражданским населением, причем делают это цинично, пользуясь своей безнаказанностью. Против ВС РФ они сделать ничего не могут, так как не умеют вести боевые действия.

«ВСУ всегда воюют с обычным мирным населением и их задача – убить как можно больше простых людей, не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а обычных людей, потому что они с другими просто не умеют, не могут. А здесь делают это безнаказанно, цинично», – заявил Картаполов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Геленджике ВСУ целились исключительно по гражданским объектам.