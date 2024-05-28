Военнопленные ВСУ предпочитают оставаться в плену и просят не включать их в списки на обмен. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Он пояснил, что такие просьбы в основном звучат от тех украинских военных, которых силой мобилизовали на улице или в общественном транспорте. Они были вынуждены отправиться на фронт без нормальной подготовки и поэтому сдались в плен при первом же удобном случае.

Теперь они совершенно не хотят возвращаться домой, так как опасаются репрессий со стороны командования ВСУ и политического руководства страны.

Напомним, 27 мая Водолацкий рассказал, что в боях за населенный пункт Берестовое (он уже освобожден российскими ВС) в плен сдались 70 боевиков ВСУ.