Войска Североатлантического альянса могут вторгнуться на территорию Украины осенью 2024 года, считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев. При этом по его мнению, целью вторжения может быть прекращение конфликта и усмирение обезумевшего президента страны Владимира Зеленского.

По мнению Царева, многое будет зависеть от результатов боевых действий в летний период. По ним НАТО примет решение, вводить или нет на Украину свои Вооруженные силы.

«И в этой точке появится развилка. Либо эти войска будут находиться на Украине для того, чтобы усмирить Зеленского, прекратить войну. Либо для того, чтобы заместить ВСУ в тылу и отправить их на линию фронта», — цитирует политика «Царьград».

Царев также добавил, что Вашингтон небезосновательно опасается исчезновения Украины с карты мира еще до выборов президента Соединенных Штатов, намеченных на осень текущего года.