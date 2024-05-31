Военнослужащие ВСУ под Купянском оставили позиции и разбежались в северо-западном направлении. О таком исходе одного из боев рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, в районе села Стельмаховка на Купянском направлении российские военные нанесли удары по ротному опорному пункту. Примерно отделение боевиков сразу после атаки бросили занимаемые позиции и убежали.

При этом сослуживцы пытались предотвратить их бегство, стреляя в спины. Но беглецов спас рельеф местности. Воспользовавшись ним, боевики все же сумели сбежать, не получив ранений.

В последнее время сообщения о дезертирстве боевиков ВСУ и их сдаче в плен появляются все чаще. Эксперты поясняют, что мотивированных националистов сменяют принудительно мобилизованные новобранцы, которые не хотят воевать и лишь дожидаются удобного случая, чтобы покинуть позиции.