Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня все же сумела решить свои проблемы и явилась на Каннский кинофестиваль. Блогер повстречала на красной дорожке американскую супермодель Беллу Хадид.

Когда знаменитая американка проходила мимо Виктории, блогер сделала ей комплимент. Белла Хадид также ответила комплиментом. Модель сказала Боне, что она прекрасна: «You are beautiful».

Виктория опубликовала на своей страничке видеоролик общения с американской моделью. Она оставила под видео подпись:

«Когда Бэлочка говорит тебе, что ты красивая».

Однако многие пользователи не оценили восторга Виктории Бони от комплимента Беллы Хадид. Они отметили, что модель многим так отвечает на комплименты в свой адрес. Блогеру порекомендовали прекратить преследовать знаменитостей. А некоторые даже предположили, что Боня не была участницей Каннского кинофестиваля, а стояла у входа, как зритель.

Ранее блогер Марьям Тилляева заявила, что продажа Боней билетов на Каннскую дорожку за 30 тысяч долларов – это перебор. По ее словам, стоимость прохода вряд ли превышает 5 тысяч долларов.