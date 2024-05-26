В ночь на 26 мая украинские террористы вели интенсивный огонь по Белгороду. Сигнал ракетной опасности был объявлен после 22 часов.

Об опасности обстрела предупредил глава региона Вячеслав Гладков. Он также призвал жителей предпринимать все возможные меры безопасности – находиться в помещениях со сплошными стенами, не подходить близко к окнам, чтобы не получить травму от разлетающихся при взрыве стекол.

Всего на фоне этого сигнала в городе прогремело около 20 взрывов. По словам Гладкова, система ПВО отработала эффективно и перехватила 15 воздушных целей. Однако из-за падения обломков пострадали 4 местных жителя. Также возник небольшой пожар – загорелась сухая трава.

Все цели были сбиты на подлете к городу, поэтому повреждений домов удалось избежать.