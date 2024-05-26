Все, на что способны сейчас ВС Украины – это сдерживать продвижение российских войск и наносить им вред с использованием большого количества беспилотников. Однако даже дроны не помогут ВСУ одержать победу в конфликте, рассказали BBC боевики подразделения «Острые козырьки».

Военнослужащие украинской армии пояснили, что на Харьковском направлении они столкнулись с множеством серьезных проблем. Дроны несколько компенсируют недостаток боеприпасов, однако использовать их полноценно ВСУ не в состоянии. Российские системы РЭБ ежедневно уничтожают 4-5 или даже больше беспилотных аппаратов.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские ВС сперва полностью зачистят Волчанск, а затем попытаются за несколько дней взять под контроль областной центр. Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что освобождение Харькова в планы не входит.