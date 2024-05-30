На 53-м году жизни умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня», актриса Анастасия Заворотнюк. Она долгие годы боролась с серьезным онкологическим заболеванием.

Сообщение о смерти появилось в социальных сетях актрисы.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в сообщении.

Также авторы поста высказали благодарность всем, кто на протяжении всех этих лет поддерживал актрису. Это придавало ей сил для дальнейшей борьбы, она очень ценила поддержку поклонников.

В 2019 году у Заворотнюк выявили глиобластому – рак головного мозга. Она долгое время не признавалась в этом диагнозе, скрывали его и родные актрисы.