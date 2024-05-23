В Кировском районе Крыма диверсант пытался заложить взрывчатку на железной дороге. Однако в процессе закладки сам подорвался на своем взрывном устройстве, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Он добавил, что все диверсионные группы, которые пытались организовывать террористические акты в Крыму, успешно раскрыты и задержаны. В Кировском районе действовать одиночка. При попытке заложить бомбу под железнодорожное полотно, он подорвался, так как устройство внезапно сдетонировало.

«Закономерный результат. Или тюрьма или смерть», – заявил глава Крыма.

Ранее Аксенов высказал благодарность сотрудникам ФСБ, предотвратившей теракт на железной дороге в Крыму. Тогда были задержаны два диверсанта, которых завербовало Главное управление разведки при Минобороны Украины.