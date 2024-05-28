AFP: кредиторам немецкой торговой сети «Галерея» пришлось согласиться на ее спасение

Кредиторы неплатежеспособной сети универмагов «Galeria Karstadt Kaufhof» утвердили щадящий план банкротства компании. Управляющий по делам о несостоятельности Штефан Денкхаус, по его признанию, испытал «большое облегчение» после голосования во вторник (28 мая,) состоявшегося по завершении собрания кредиторов в Эссене. Денкхаус заявил, что это решение выгодно не только работникам сети, но и кредиторам, которым удастся получить хотя бы часть своих денег. Однако профсоюз «Верди» раскритиковал новую попытку «мягкого» банкротства «Галереи».

По словам Денкхауса, уровень неплатежеспособности, то есть доля требований, все еще отходящих кредиторам, составляет 2,5%. Эта квота может быть увеличена, если крупная сеть немецких универмагов «Галерея» получит выплаты от бывшей материнской компании «Signa».

Денкхаус сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры об урегулировании спора с управляющими по делам о несостоятельности «Signa» в Австрии. Таким образом, сумма претензий составляет около 800 миллионов евро, из которых кредиторам достанется лишь часть средств.

Если бы кредиторы отказались во вторник от предложенного им плана банкротства, это означало бы распад компании. Согласно инсайдерской информации, ответственный суд уже утвердил план банкротства, и поэтому решение станет юридически обязательным по истечении двухнедельного периода возражения.

Частичное закрытие

В настоящее время планируется прекратить работу 16 из 92 универмагов «Галереи» по всей Германии, но, как отметил Денкхаус, этот список будет снова пересмотрен в июне. Остается неясным, будут ли удалены какие-либо филиалы из списка закрытия, поскольку от этого зависит, сколько именно сотрудников потеряют работу. План неплатежеспособности в настоящее время предполагает ликвидацию порядка 1400 рабочих мест, в том числе 450 мест в штаб-квартире в г. Эссен. По собственным данным торговой сети «Galeria», сейчас в ней работают 12,8 тыс. человек.

По этой причине профсоюз «Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft» (сокращенно «Верди») призвал провести акцию протеста перед местом проведения вторничного мероприятия. Это призыв позволил собрать порядка 25-30 членов «Федеральной тарифной комиссии» профсоюза перед штаб-квартирой «Галереи» в ​​Эссене.

Марсель Шойбле, переговорщик от «Верди» в процессе обсуждения банкротства «Galeria», обвинил инвесторов в отсутствии планирования. «О целях на будущее было сделано мало амбициозных заявлений. В действительности не прозвучало ничего, что выходило бы за рамки уже известных планов».

«Мы не хотим, чтобы экономическая эффективность достигалась главным образом за счет сокращения работников», – продолжил Шойбле. «Прошлый опыт показывает, что это еще не привело к установлению стабильного положения сети универмагов. Прежде всего, необходимы достаточные инвестиции».

Сейчас планируется, что управление на «Галереей» возьмет на себя консорциум в составе американских инвесткомпаний «NRDC Equity Partners» и «BB Kapital SA», возглавляемый 73-летним бизнесменом Берндом Битцем. Таким образом, процедура неплатежеспособности должна быть завершена к концу июля 2024-го, а новые владельцы смогут предпринять собственные меры уже с 1 августа.

«Мы будем осуществлять целевые инвестиции», – заявил Битц после собрания кредиторов во вторник. «Речь идет о реализации концепций, которые дают кредиторам «добавленную ценность».

Глава «Галереи» Оливье Ван ден Босше почувствовал очевидное облегчение после голосования за план банкротства и поблагодарил своих сотрудников, на плечах которых были «пять напряженных месяцев». Ван ден Босше также заявил о предстоящих инвестициях в филиалы сети универмагов, второй по размеру в Германии.

В январе 2024 года «Galeria Karstadt Kaufhof» уже в третий раз за несколько лет подала заявление о банкротстве. Сеть немецких универмагов столкнулась с трудностями после неплатежеспособности австрийской материнской компании «Signa», в свою очередь не справившейся с обстановкой коронавирусной пандемии. В апреле руководства «Сигна» объявило, что управление торговой сетью «Галерея» хочет взять на себя во многом американский консорциум.