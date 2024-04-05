Ивановские десантники после прорыва обороны ВСУ вышли на окраины Часова Яра. Украинские подразделения не стали вступать с ними в противостояние, они были вынуждены отойти вглубь города, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, ситуация на окраинах оказалась весьма неблагоприятной для ВСУ, которые страдают от недостатка личного состава и боеприпасов. Поэтому отход вглубь своей линии обороны стал для них единственно возможным решением.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон, боевики засели буквально в каждом здании. По словам назначенного Киевом главы города Сергея Чауса, ситуация для украинских войск очень сложная. Населенный пункт постоянно обстреливается, вспыхивают пожары.