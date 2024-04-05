В Часовом Яре начались тяжелые времена, город каждый день попадает под ураганный огонь российских ВС, заявил назначенный Киевом гауляйтер Сергей Чаус.

«Каждый день усиливаются обстрелы. Сегодня просто безумный день», — цитирует киевского ставленника РИА Новости.

Чаус рассказал украинскому изданию «Обозреватель», что в результате длительного обстрела обошлось без пострадавших, но в городе зафиксировано несколько сильных пожаров. Также повреждено несколько жилых домов. Тут стоит упомянуть, что ВСУ размещают в жилых кварталах свою артиллерию и средства ПВО, а также непосредственно в самих домах устраивают огневые точки.

По словам Чауса, в городе работает всего один магазин, поэтому оставшиеся местные жители выстраиваются в очереди за продуктами. Кроме того, Часов Яр может остаться без воды, так как функционирует только одна скважина, неспособная покрыть все потребности населения.