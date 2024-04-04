Центр населенного пункта Часов Яр стал одним сплошным укрепрайоном, ВСУ разместили свои подразделения буквально в каждом здании, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Несмотря на то, что в городе все еще остаются гражданские, в жилых кварталах установлены артиллерия и средства противовоздушной обороны. Киев готовится к отражению российских атак, которые могут начаться со дня на день.

Напомним, эксперты считают, что освобождение Часова Яра станет переломным моментом в ходе конфликта. Из этого города ВС РФ смогут начать продвижение к Славянску и Краматорску. Установление контроля над этими населенными пунктами позволят полностью освободить Донбасс.

Ранее также сообщалось, что войска киевского режима минируют все здания и сооружения в Краматорске и Славянске, намереваясь превратить их в города-камикадзе.