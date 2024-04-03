Украинские ВС хотят превратить подконтрольные им Славянск и Краматорск в города-смертники. Они понимают, что не сумеют долго удерживать эти населенные пункты ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

Он пояснил, что ВСУ минируют все территории вокруг Славянска и Краматорска, а также в самом городе. Кроме того, мины устанавливаются на все объекты социальной инфраструктуры.

Ранее Водолацкий прокомментировал и продвижение российских войск к Часову Яру. Он отметил, что до этого населенного пункта осталось всего 500 метров.

Часов Яр станет следующей целью ВС РФ. Этот город Киев длительное время использовал в качестве хаба, снабжая продовольствием и оружием войска в районе Артемовска. Однако сейчас российские подразделения подходят к населенному пункту и имеет возможности для его окружения.