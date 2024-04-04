Освобождение Часова Яра в ДНР станет переломным событиям в боях за Донбасс. Об этом заявил военный эксперт Олег Глазунов.

Он пояснил, что Часов Яр является ключом к Славянску и Краматорску. Причем последний после событий 2014 года является центром региона. Его освобождение будет означать окончание сражений за ДНР и ЛНР, а также переход всей территории обеих республик под контроль России.

«Это будет означать, что Украина проиграла Донбасс. Поэтому Часов Яр — это переломный момент в битве за Донбасс», – заявил Глазунов.

Он также отметил, что в Славянске и Краматорске сейчас работают военные предприятия Украины, которые в основном занимаются восстановлением и ремонтом бронетехники и вооружений. Для Киева их освобождение станет серьезной потерей.