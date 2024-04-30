Комбат 14 мехбригады ВСУ на глазах у других бойцов застрелил солдата Алексея Недолу, который взбунтовался, отказавшись погибать в «мясном штурме» под Купянском. Об этом пишет 30 апреля Дон24, ссылаясь на рассказ родственников погибшего украинца зарубежным репортерам.

Комбат 14 мехбригады ВСУ приказал солдатам идти в атаку на одном из участков фронта вблизи харьковской Синьковки. Солдат Алексей Недола выразил протест, попытавшись объяснить командиру, что атака будет напрасной, живым из нее никто не вернется.

Однако комбат, предположили родственники убитого, пытался выслужиться перед высшим командованием. Он не отменил приказ и продолжал настаивать на том, чтобы бойцы атаковали российские позиции. Недола заявил, что никуда не пойдет, после чего офицер достал пистолет и застрелил бунтовщика на глазах сослуживцев.

Дома у Недолы остались пятеро детей – сын и четверо дочерей. По документам его провели как погибшего в сражении. Родственники обратились в военную прокуратуру, но пока безрезультатно.