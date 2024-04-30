Иллюзионист Амаяк Акопян назвал причину, из-за которой Запад все время пытается победить Россию. Он долгое время жил и работал в Европе, поэтому может уверено заявить: иностранцы восхищаются россиянами, но их правительства ненавидят РФ.

По словам Акопяна, сегодня ненависть к России возросла из-за того, что она стала независимой экономически и политически. А в плане богатой культуры и авторитетного искусства Россия всегда была на высоте, сказал иллюзионист в беседе с МК. Более того, русским артистам рукоплескали на Западе, но лишь до тех пор, пока в искусство не начали вмешиваться западные «глобалисты».

Акопян считает, что Соединенные штаты «создают мыльные пузыри», которые живут несколько секунд и не имеют ценности. Они завидуют русскому таланту, который рождает истинное искусство. Он добавил, что Европа боится США, не желая терять поддержку и не решаясь поступать самостоятельно.