Самые первые «сиамские близнецы» и их современные потомки

На пике своей славы в середине XIX связанные между собой братья Чанг и Энг Банкеры встречались с политиками и членами королевской семьи, сделав популярным на полтора века словосочетание «сиамские близнецы». Источник: ABC News.

Неотделимые друг от друга братья привлекали многотысячную аудиторию по всей Америке и Европе. Каждый аспект их тела и личной жизни использовался для развлечения публики. Но, как рассказали в интервью для австралийского издания их потомки, эти братья были значительно большими, чем просто аттракцион.

Они были быстро обучающимися, трудолюбивыми, временами «весьма высокомерными», а иногда «жертвами обстоятельств», любившими свои семьи и требовавшими уважения.

«Их жизнь была не просто «спектакль», – говорит Мисти Смит, праправнучка Энга Банкера. «Они были сложными людьми, которые хотели быть хорошими отцами и гражданами. Правда в том, что они хотели того же, чего хотели люди во все времена: семьи и дома».

Вестники «разрушения королевства»

Чан и Энг родились в 1811-м в Таиланде (тогда называвшемся Сиамом) в семье китайского рыбака и матери тайско-китайского происхождения. Они были пятым и шестым ребенком из девяти детей у своих родителей.

Два близнеца были соединены в области грудины связкой из плоти и хрящей, которая при рождении принуждала их находиться лицом к лицу. Позже эта связка растянулась, и братья смогли ходить почти бок о бок, обняв друг друга за плечи, согласно биографии Банкеров 1979 года за авторством Эми и Ирвинга Уоллесов.

«Среди ученых и некоторых членов королевской семьи Сиама ненормальная связь младенцев считался плохим предзнаменованием, возможно, предвещавшим разрушение страны, а возможно, даже и мира», – написали Ирвинги.

«Их мать по имени Нок сопротивлялась [планам разлучить их], опасаясь боли, которая будет причинена ее сыновьям, и в конце концов таиландские врачи сдались и пошли своей дорогой, оперируя других пациентов».

«[Нок] была полна решимости, что ее близнецы должны вырасти как можно более нормальными, и она не игнорировала их, не старалась жалеть или чрезмерно опекать. Мать Чанга и Энга относилась к ним как так же, как и к другим своим детям».

Братья, которые обычно пропускали «и», подписываясь как Чанг Энг, потеряли отца, нескольких братьев и сестер из-за болезней к тому времени, когда им было восемь лет, и через некоторое время начали всерьез работать торговцами.

«Некоторые известные исторические факты неверны», – говорит Вуди Хейнс, правнук Чанга. «В одной книге говорится, что капитан [Авель] Гроб первым увидел Энга и Чанга, но это неправда. Их увидел шотландец Роберт Хантер, когда близнецам было 13 лет, они купались в реке Мэклонг».

Хантер, первый британский трейдер, поселившийся в Сиаме, заметил связанную между собой пару детей в 1824-м и увидел в этом возможность прилично заработать. Однако пройдет еще пять лет, прежде чем ему удастся убедить близнецов, их мать и тайскую знать позволить ему отвезти необычных подростков в Соединенные Штаты.

Уверенность в сольной карьере

«Ростом в 152 см, добродушные и с приятным выражением лица» – так описали близнецов СМИ по прибытии в Бостон в августе 1829 года на корабле капитана Гроба.

«Мы осмотрели и исследовали это странное явление природы», – написала газета «Бостон Пэтриот», объявив об их прибытии. «Они, вероятно, будут выставлены на всеобщее обозрение, когда завершатся соответствующие меры».

Их прибытие ознаменовало начало беспрестанного путешествия между Штатами, Великобританией и Европой, их наблюдали врачи и жители каждого города по пути, привлеченные «сиамскими юношами». Обычно билет стоил 25 центов (около 1100 руб. по современному курсу).

Напряженные отношения между капитаном Коффином, их менеджером, и его супругой, в конечном итоге привели к тому, что близнецы решили действовать самостоятельно, провозгласив независимость от Коффина в свой 21-й день рождения.

Элизабет Стивенс, доцент кафедры культурологии Университета Квинсленда, написала множество статей как по истории различных «шоу уродов», так и книгу о публичных проявлениях особенностей анатомии на протяжении всей человеческой истории.

Она считает, что «очевидно, большая личная уверенность в себе» работала на пользу близнецов, когда дело доходило до их успешности.

«Они, как известно, считали себя выходцами из элиты, [потому что] они были китайцами в Таиланде… так что им отводилось то, что мы могли бы назвать культурными привилегиями», – отмечает Стивенс. «Истории о них и о том, чем они занимались, особенно когда были молоды, говорят о том, что Банкеры были весьма темпераментными и высокомерными».

Их карьера изменилась – «сиамские близнецы» наняли персонал и стали носить больше «американской одежды» во время своих выступлений, отвечая на вопросы зрителей на английском языке. Когда Энг и Чанг не выступали, то отправлялись на охоту и много путешествовали по Европе.

«Достаточно много людей, гастролировавших в то время в качестве «уродцев», находились в рабстве и это происходило повсюду, давайте не будем приукрашивать», – отметила Стивенс. «Я думаю, что «сиамские близнецы» имели много личных привилегий по разным причинам, и они этим воспользовались».

Прибыльный тандем братьев

Несмотря на свой статус знаменитостей, Чанг и Энг завершили свое мировое турне к концу 1830-х, приобрели недвижимость в Северной Каролине и стали «натурализованными гражданами» США, заявив о намерении заниматься сельским хозяйством.

«Ничто не объясняет, как именно Чанг и Энг Банкеры смогли обойти федеральную политику того времени, которая никогда не позволила бы им получить американское гражданство при жизни», – написала Синтия Ву, профессор американистики в своей книге о сиамских близнецах. «Однако близнецы были бесшумно натурализованы в то время, когда такая возможность для азиатов была совершенно недоступна».

13 апреля 1843 года Чанг женился на Аделаиде Эйтс, в то же день Энг женился на ее сестре Саре Эйтс. Обе семьи жили в роскоши, будучи владельцами плантаций, вплоть до Гражданской войны в США.

К 1850-м они вложили около $10 000 (свыше 558 млн. руб. в современных деньгах) в недвижимость. В том же году им принадлежало 18 рабов, часть которых были детьми.

В последующие годы у Чанга и Аделаиды родилось 10 детей, у Энга и Сары – 11. Каждая семья жила в отдельном доме на расстоянии нескольких километров друг от друга, и для братьев было «непреклонным правилом» проводить в «своей» семье по три дня.

«Это чередование поддерживалось настолько решительно, что болезнь и смерть в одной из семей никак не влияла на появление отца, и мертвый ребенок в одной семье был похоронен без отца в полном соответствии правилу братьев Банкеров», – говорилось в новостной статье, опубликованной уже после смерти обоих.

Дети и их жены всегда сопровождали братьев в поездках.

По словам профессора Элизабет Стивенс, первые известные «сиамские близнецы» не случайно смогли оставаться актуальными и привлекать аудиторию на протяжении нескольких десятилетий.

«Одна из вещей, которая сделала их такими популярными… это постоянный интерес к ним и тот факт, что они умело манипулировали любопытством публики в своих личных целях», – продолжила она.

«Одной из вещей, которые различные фрики должны были делать на такого рода выставках, было создание потрясающих внимание тел… Их выставляли как этаких чудовищ, имевших для публики самые разные значения. Но Чан и Энг – двойное тело».

«Это делает их более сложным случаем, поскольку они не представляли собой что-то одно, они говорили: «Мы не Чанг и Энг, мы Чанг Энг». Врачи продолжали приходить к братьям и говорить: «Мы могли бы вас разделить, не убив». Но Чанг Энга это не интересовало… Я также думаю, что они намеренно сталкивали людей со своей двойственностью. В том смысле, что это были все эти истории об их женах, о детях и о том, как они устраивают свою личную жизнь».

«Я всегда чувствую, когда биографии исполнителей… являются важной частью рекламной истории, которую они рассказывают. Я думаю, тот факт, что мы так много знаем о личной жизни братьев Банкеров, заключается в том, что они делали тоже самое, что делают сегодня селебрити – они использовали «социальные сети». Мы сегодня видим только то, что современные знаменитости намеренно нам показывают».

Когда в 1865 году закончилась Гражданская война в Америке, когда рабы «сиамских близнецов» были освобождены, а их финансы пострадали, братья ненадолго отправились путешествовать и гастролировать, взяв с собой еще больше своих детей.

В 1870-м они были вынуждены отказаться от поездки в Германию и Россию из-за надвигавшейся франко-прусской войны.

По дороге в Штаты у Чанга случился инсульт, от которого он так и не оправился полностью. В результате он был частично парализован, что вынудило обоих братьев уйти на пенсию.

Последние дни «сиамских близнецов»

В конце концов Чанг умер первым, 17 января 1874 года. Энг последовал за братом несколько часов спустя.

Двумя днями ранее близнецы совершили свою обычную поездку между своими домами, проехав более 2 км в открытом фургоне в ночь, которую в прессе назвали одной из «самых суровых зим».

Чанг уже несколько дней страдал от кашля и боли в груди. Близнецы провели день, спали, иногда одни, иногда с кем-то из своих маленьких детей. В пятницу вечером они встали и уселись перед камином.

«Поскольку они всегда так делали, члены семьи, видевшие их в тот вечер, ничего не заподозрили», – говорится в медицинском отчете, опубликованном после смерти братьев Банкеров.

«Тем не менее, члены их семьи слышали, как Энг говорил, что хочет спать и пора идти в постель, но Чанг настаивал на том, чтобы не ложиться, утверждая, что его дыхание настолько плохое, что он помрет, если ляжет. Однако, в конце концов, близнецы вновь легли спать, и примерно через час семья услышала звонок из их спальни».

«Некоторое время к близнецам никто не приходил, а когда пришли, то Чанг был уже мертв, а Энг не спал».

Позже таблоиды заявят, что Энг «умер от испуга» после кончины брата. В действительности он попросил жену и детей растереть ему ноги, а примерно через час потерял сознание и перестал отвечать. Сара, жена Энга, позже заявила, что он «не говорил о смерти брата».

«Единственное, что он попросил о Чанге – это пододвинуть брата ближе к нему», – рассказала женщина. «Его последними словами были: «Да помилует Господь мою душу!».

Близнецов похоронили между их домами в Северной Каролине.

Наследие Чанга Энга

Спустя более чем 150 лет после их смерти, когда термин «сиамские близнецы» практически исчез из повседневного употребления, эти братья-близнецы послужили источником вдохновения для мюзиклов, постановок, стихов, романов и песен.

На большом экране они упоминаются в фильме Дэвида Кроненберга «Связанные насмерть» (1988), а в «Величайшем шоумене» (2017) их сыграли Дэниал Сон и Юсаку Комори.

Их сросшаяся печень хранится в прозрачной емкости в Филадельфийском музее рядом с гипсовым слепком их тел. В г. Маунт-Эйри (Северная Каролина) есть постоянная выставка, посвященная жизни Чанга и Энга.

В 2019-м мэрия Маунт-Эйри подписала соглашение о побратимстве с тайской провинцией Самутсонгкхрам, когда-то называвшейся Мэклонг, где находилась деревня, в которой родились близнецы.

Церемония подписания данного соглашения совпала с 30-м ежегодным воссоединением семьи Банкеров (см. фото выше), на котором в наше время собираются сотни родственников «сиамских близнецов», чтобы воссоединиться и отпраздновать семейную историю, когда-то хранившуюся в секрете.

«На протяжении многих лет моей жизни, пока мои дети были маленькими, а я была занята семьей, я почти не думала о том, чтобы оценить свое происхождение от Чанга Энга», – призналась Мисти Смит.

«Хотя в молодости я интересовалась этим, но только в период пандемии сосредоточилась и по-настоящему попыталась понять семейную историю. Недавно мне пришло в голову, что теперь просто наша очередь нести этот факел будущим поколениям, ведь все наши усилия основаны на усилиях тех, кто был до нас. Все, что мы делаем, чтобы узнать и задокументировать – это оставить правильную запись об удивительной жизни братьев-близнецов».

Сегодня, по ее словам, история их большой семьи вызывает у людей «неоднозначную реакцию».

«Некоторые никогда не слышали о Чанге и Энге, некоторые, кажется, смутно помнят, что слышали о них в прошлом, и только немного действительно знают, кем были «сиамские близнецы», – говорит она.

«Всего два дня назад я спросил двух своих друзей, говорила ли я им когда-нибудь, что являюсь потомком «сиамских близнецов». Они спросили: «Кого?», а затем были поражены, услышав их историю. Современные люди не так суеверны и не отталкивают тех, кто отличается от них. Я не думаю, что кто-либо сегодня охарактеризовал бы Чанга и Энга как уродов или монстров».