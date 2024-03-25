22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошло чудовищное событие. За несколько минут до начала выступления российской рок-группы «Пикник», в здание вошли террористы и начали в упор расстреливать зрителей. А затем и вовсе подожгли зрительный зал. В результате теракта погибло множество людей, более 100 человек находятся в больницах с ранениями различной степени тяжести. А в здании «Крокус Сити Холл» полностью сгорело два этажа.

Незадолго до запланированного выступления в «Крокусе» группа «Пикник» выпустила свою новую песню под названием «Ничего не бойся». После трагедии в концертном зале многие заметили пророческие строчки в песне группы.

«Ничего, ничего не бойся. Ни огня, ни звенящую тень. Утром кровью своей умойся, И встряхни расцветающий день», – поется в припеве композиции.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский выразил соболезнования от лица всего коллектива в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле».