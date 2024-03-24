Телеграм-канал Baza опубликовал пост-поиск мужчины, спасшего своих жену и дочь во время теракта в «Крокус Сити Холле» и получившего ранение. Олега Шиховцева ищут близкие. Мужчина вместе со своей женой Галиной и 19-летней дочерью пришли на концерт в «Крокус». Когда Олег сдавал вещи в гардероб, а его родные стояли неподалеку, в развлекательный центр зашли террористы и начали стрелять.

Мужчина успел подбежать к супруге с дочерью и прикрыл их собой. Они побежали в зрительный зал, чтобы укрыться от выстрелов. Однако Олег получил ранение в спину. Мужчина сказал жене и дочери бежать дальше, а сам пропал из вида.

Супруга Олега вместе с дочерью смогли эвакуироваться, а мужчину так и не нашли. Его нет в списках ни пострадавших, ни погибших. Родные очень надеются, что несмотря на ранение, Олегу удалось спастись.

Напомним, что вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. В развлекательный центр ворвалась группа вооруженных мужчин, которые начали расстреливать из автоматов посетителей. После этого они подожгли здание. Также в «Крокусе» прозвучало несколько взрывов. В результате пострадало более 140 человек, многие из которых находятся в тяжелом состоянии. Более 100 человек погибло. Четыре подозреваемых были задержаны правоохранителями в Брянской области. 24 марта объявлено в России днем траура.