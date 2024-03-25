Случайно найденный телефон официантом, работавшим в «Крокус Сити Холле», помог спасти жизнь девушки, попавшей в огненную ловушку. Подробности инцидента в беседе с автором Телеграм-канала SHOT рассказал непосредственный участник событий – гражданин Узбекистана Камил Несибов.

Рабочая смена Несибова закончилась за несколько минут до нападения террористов на «Крокус». Мужчина вместе со своим коллегой уже успел покинуть концертный зал, когда услышал автоматные очереди. Сперва они спрятались в ближайшем здании, но потом решили вернуться в «Крокус», чтобы помочь с эвакуацией посетителей.

Внутри помещения Несибов вместе со своим коллегой помогли выбраться из задымленного помещения группе посетителей из 80 человек. Когда мужчина сопроводил группу людей к выходу, то нашел на полу телефон, который он подобрал, чтобы использовать в качестве фонарика.

«Я беру телефон, и там девушка с ходу начинает говорить: “Помогите”», – рассказывает Насибов.

Он попытался выяснить, где находилась девушка, чтобы попытаться ей помочь. Девушка просила срочно помочь ей, поскольку на нее уже падали обугленные части горящей крыши. В итоге Несибов рассказал сотрудникам МЧС, где необходимо искать девушку. Спасатели смогли отыскать ее и вывести в безопасное место.