Российские спецназовцы сняли на видео танк Abrams, который был подбит у села Бердычи под Авдеевкой. Они показали боевую машину изнутри.

Добрались до подбитого танка разведчики с позывными «Леший» и «Изай». В их задачу входили не только осмотр «Абрамса», но и поиск интересных для анализа специалистами компонентов.

На видео попали укладка боеприпасов, оптика и оборудование для наблюдения, а также система управления огнем, передает РИА Новости.

Активность разведчиков заметили боевики ВСУ, которые открыли по ним прицельный огонь. Однако бойцам все же удалось успешно выполнить поставленную задачу и вернуться на свои позиции.

Спецназовцы рассказали, что в нынешней ситуации ни одна из сторон не может эвакуировать подбитый танк, так как находится он на открытой местности. Если отправить за ним любую технику, она будет уничтожена и останется рядом с “Абрамсом”.

Ранее издание NV.ua раскритиковало американские танки за отсутствие современной брони и сложное техническое обслуживание.