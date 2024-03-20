Украинские эксперты, которые с нетерпением ожидали прибытия на Украину американских танков Abrams и называли их «супероружием», сейчас активно критикуют эти боевые машины. Так, киевский аналитик Иван Ступак в издании NV.ua написал, что вообще никогда не слышал о каких-либо выдающихся параметрах танков из США.

Он также отметил, что Киеву передали боевые машины без высокотехнологичной электроники и современной брони, которая разрабатывалась специально для новых модификаций «Абрамсов». Вашингтон побоялся, что секретные технологии попадут в руки российских инженеров, передает РИА Новости. Из-за этого, уверен Ступак, техника оказалась уязвимой перед ударами российских дронов-камикадзе и ПТРК.

Кроме того, автор публикации назвал главные проблемы танков на Украине – их ремонт и техническое обслуживание являются весьма сложными и требуют высокой квалификации. Украинские специалисты приобрести ее не успели.