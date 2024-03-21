В Амурской области заблокированными под завалами в результате обрушения горной породы на шахте «Пионер» продолжают оставаться 13 горняков. Спасатели начали пробивать свод аварийного участка буровой установкой повышенной мощности, чтобы добраться к заблокированным шахтерам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Спасателям необходимо пробурить 262,7 метра горной породы, чтобы добраться до заблокированных горняков. Для этих целей с Маломуйского рудника на шахту «Пионер» была доставлена буровая установка повышенной мощности. В настоящий момент спасателями уже пройдено 71 метр горной породы.

Напомним, что обрушение горной породы на шахте «Пионер», расположенной в Зейском округе, произошло в понедельник 18 марта. Связь с 13 сотрудникам подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих работах, отсутствует. Власти Амурской области ввели в регионе режим чрезвычайного положения.