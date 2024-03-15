Лед при большинстве травм лучше не прикладывать

Наверняка вы когда-нибудь слышали об этом, либо сами практиковали или советовали другому: после острой травмы (растяжение, сильный ушиб, тендинит и др.) к пораженному участку необходимо приложить лед. Однако, отмечают физиотерапевты Беатрис Поркар и Паула Алегре (Университет Сан-Хорхе, г. Сарагоса), современные протоколы медицинского вмешательства, как правило, не рекомендуют этого делать. Источник: The Conversation.

Эта медицинская рекомендация кажется несколько нелогичной, ведь применение льда (криотерапия) вызывает снижение нервной проводимости и местную вазоконстрикцию (сужение кровеносных сосудов), что на короткое время облегчает боль, уменьшает воспаление и отек.

Так почему теперь считает, что этого лучше не делать? Чтобы узнать ответ, давайте вначале разберемся, что такое воспаление и следует ли на него воздействовать холодом.

Естественная реакция

Воспаление представляет нормальный физиологический процесс восстановления организма после повреждений. Сразу после травмирования кровеносные сосуды сужаются, чтобы предотвратить кровопотерю. В течение нескольких минут после первоначальной закупорки участка раны диаметр и проницаемость кровеносных сосудов увеличиваются, позволяя прибывать к раневому участку веществам и иммунным клеткам, оказывающим воспалительное действие. Это время нейтрофилов, отвечающих за «очистку».

Увеличение проницаемости сосудов, в свою очередь, приводит к увеличению объема жидкости – средства транспортировки всех этих веществ – которая поступает в травмированную область. Этот отек – именно то, что мы понимаем под отеком, отвечает физиологическим потребностям исцеления.

Когда воспалительный процесс достигает своей высшей точки, накопление веществ производит ряд биохимических сигналов, инициирующих фазу пролиферации тканей или, иначе, их заживления. Те же процессы, которые вызвали воспаление на предыдущей стадии, теперь выделяют такие соединения, как липоксины, обладающие высокой противовоспалительной силой.

Кроме того, согласно последним исследованиям, нейтрофилы, пришедшие «очистить» область травмы, на этой фазе меняют способ своего действия, также начиная оказывать противовоспалительное и регенеративное воздействие.

То есть, чтобы весь процесс выздоровления протекал правильно, воспаление должно следовать своему физиологическому течению.

Изменения прежнего протокола

По мере того, как эти биологические механизмы стали лучше пониматься современной медициной, стратегии борьбы с острыми травмами были изменены.

Протокол RICE, разработанный в 1978 году американским врачом Гейбом Миркиным, придавал криотерапии особое значение. Аббревиатура этого протокола расшифровывается как Rest (покой), Ice (лед), Compression (сжатие) и Elevation (возвышение поврежденного участка). С 80-х годов его заменили протоколом PRICE, добавившим защиту (P) травмированного участка (т.е. костыли, ортезы и пр.).

Позже, в 2012 году, появился протокол POLICE. Этот метод по-прежнему рекомендовал периодическое использование льда в очень острых фазах, но он внес существенные изменения в процесс лечения этого типа травм. Был изменен режим покоя (R) на оптимальную нагрузку (OL). Т. е. пациенту необходимо как можно раньше начать двигаться, начиная с движений, не влекущих за собой травму и не вызывающих боли.

Эта оптимальная и прогрессивная стратегия нагрузки показала, что ранняя мобилизация и функциональная реабилитация оказываются более эффективны, чем иммобилизация и полный отдых.

Протокол PEACE и LOVE

Несмотря на кажущуюся эффективность вышеперечисленных методов уменьшения боли, нередко случаются рецидивы (повторение старых травм). Фактически, наиболее распространенные патологии сухожилий обычно возникают из-за сбоя в процессе заживления. Вот почему так часто говорят, что «растяжения никогда полностью не заживают».

Итак, мы подошли к 2019 году, когда канадские медицинские эксперты Блез Дюбуа и Жан-Франсуа Эскюлье предложили свой протокол в отношении острых травм – PEACE и LOVE. В качестве основного новшества ими предлагается избегать применения противовоспалительных средств (в аббревиатуре «PEACE» это «А»), включая использование льда.

Эти изменения в фокусе соответствуют научным данным. Как ранее отмечали авторы статьи, расширение сосудов необходимо для поступления всех необходимых веществ и последующего исцеления. Предположительно, лед замедляет этот процесс и меняет оптимальные пути заживления.

Например, системный обзор 22 клинических исследований, опубликованный британскими медицинскими специалистами в 2004-м, уже предупреждал, что существует мало доказательств того, что лед и компрессия оказывают какое-либо существенное влияние на восстановление после травм.

В том же году американский специалист в сфере остеопатии и терапии Скотт Надлер заявил: «Хотя горячие и холодные методы лечения уменьшают боль и мышечные спазмы, они также оказывают противоположное воздействие на тканевой метаболизм, кровоток, воспаление, отек и растяжимость соединительной ткани».

Короче говоря, и лед, и некоторые противовоспалительные средства модифицируют воспалительный процесс, что способствует плохому выздоровлению и процессам фиброза. Это может привести к тому, что ткани не будут правильно регенерировать и станут более восприимчивыми к новым повреждениям.

Сам Гейб Миркин, разработчик первоначального протокола RICE, признал в 2015 году, что «лед замедляет процесс заживления».

Что насчет боли

Ноцицептивная боль (ноцицепция) – та боль, которую мы ощущаем в ответ на повреждение тканей. Этот тревожный сигнал вызывает адаптивные изменения (такие как ограничение движений и нагрузки на поврежденный участок тела) с целью обеспечения правильного лечения.

Таким образом, отмена ноцицепции льдом или противовоспалительными средствами может отсрочить или усугубить травму, поскольку она (т.е. боль) перестанет выполнять свою защитную функцию, если травмированный пациент не проведет эти несколько часов или даже несколько дней в адекватном отдыхе.

В качестве общего совета авторы данной статьи рекомендуют получившим острые травмы людям применять протокол PEACE и LOVE, а также на этапе восстановления употреблять продукты, богатые омега-3 (ЭПК и ДГК), и дополнять свой рацион витамином С.

В любом случае, если вы получили серьезную травму, лучше всего обратиться к врачу или физиотерапевту, которые дадут вам рекомендации и помогут выбрать наиболее подходящий процесс заживления.