Индейское племя онондага пытается добиться от США исполнения договора 1794 года

230 лет назад вожди племени заключили договор с американским Конгрессом о выделении им значительной территории в штате Нью-Йорк, пообещав в обмен не нападать на белых поселенцев и не поддерживать британцев. Однако к XIX веку власти США успели забыть о договоре, когда-то подписанном с онондага. Источник: The New York Times.

Четыре или пять лет назад маленький сын старейшины народа онондага Сидни Хилла (на фото) пришел к нему с вопросом, ответа на который мужчина не знал.

В тот день мальчик узнал о тысячах квадратных километров земли к югу от города Сиракьюз, которые его народ, онондага, когда-то называл своим домом, и о том, как власти штата Нью-Йорк отбирали их родину участок за участком, пока не забрали почти все.

«Мы потеряли всю эту землю», – вспоминает Хилл слова своего сына. «Как такое может быть?».

Во многих отношениях он был лучшим представителем племени, который мог ответить на этот вопрос. Будучи тадодахо, духовным лидером народа онондага, он отвечал за защиту наследия племени и его направление в будущее. Хилл был одним из немногих старейшин, десятилетиями работавших над юридической и дипломатической стратегией борьбы с историческими несправедливостями, которые теперь пытался понять его сын.

Пожилой североамериканский индеец попытался убедить сына, что вся эта несправедливость осталась в прошлом. Однако сам он этого не принял и долгие годы добивался – вначале на совете старейшин онондага, затем в системе правосудия США и, наконец, на международной комиссии по правам человека – на исправлении этой несправедливости.

Старый договор

Онондага утверждают, будто Штаты нарушили договор 1794 года, подписанный Джорджем Вашингтоном, который гарантировал им свыше 10 117 квадратных километров земли в центре штата Нью-Йорк. Дело, возбужденное в 2014-м, является вторым, инициированным индейской нацией против Соединенных Штатов в международном органе по правам человека, и первые решения ожидаются уже в этом году.

Впрочем, даже если у онондага получится добиться успеха, этот результат будет по большей части символическим. Эта организация, Межамериканская комиссия по правам человека, не имеет полномочий обеспечивать соблюдение вынесенных ею решений или их урегулирования, а в Вашингтоне, как известно, не считают рекомендации комиссии обязательными к исполнению.

Эти 10 тысяч км2 уже давно стали транспортными коммуникациями, торговыми центрами, университетами, аэропортами и роликовыми катками.

Территория, на которую претендуют онондага, включает в себя города Бингемтон и Сиракьюз, а также более 30 государственных лесов, десятки озер и бесчисленное множество ручьев и притоков. Здесь также расположены 24 объекта программы «Суперфонд», требующие экологической очистки останки мощной экономики штата, помогшие центральному Нью-Йорку процветать в начале и середине XX века.

Самым известным из них является озеро Онондага (фото выше), не так давно носившее сомнительный титул самого загрязненного озера Америки.

Промышленные отходы оставили свой след на исконной территории онондага, лишив народ возможности ловить рыбу в ее ручьях и реках. История деградации окружающей среды является частью того, что мотивирует племя, старейшины которого считают своей священной обязанностью защищать свою землю.

Некоторые коренные народы США ранее подтвердили готовность отказаться от претензий на отнятую у них землю в обмен на лицензии для организации казино. Но народ онондага твердо говорит, что наличные их не интересуют. Их также не интересуют лицензии на выращивание и продажу марихуаны или на управление казино, поскольку все это они считают социально безответственным, угрожающим их племенному суверенитету.

На самом деле, по словам Сидни Хилла, единственной приемлемой формой оплаты может быть только одно: земля.

Поиск компромиссов

Старейшины онондага настаивают, что они не собираются кого-либо выгонять с положенной им земли. Вместо этого они надеются, что Штаты передадут племени участок нетронутой территории, чтобы индейцы могли там охотиться, ловить рыбу, сохранять или развивать ее по собственному усмотрению. Одна из таких попыток репатриации уже ведется: возвращение 4 км2 земли в рамках федерального соглашения с корпорацией Honeywell International за загрязнение озера Онондага.

Власти США не оспаривают слова народа онондага о том, как именно индейцы потеряли свои земли. Действительно, юристы, представляющие Вашингтон в деле онондага, сосредоточили свои аргументы на правовом приоритете, отметив, что американские суды на всех уровнях, включая Верховный суд, отклонили иски индейцев, как относящиеся к слишком давнему периоду, а большинство средств правовой защиты будут слишком разрушительны для существующих жителей «индейских» земель.

Однако индейцам онондага логика американских судов кажется несправедливой. Почему Соединенным Штатам позволено украсть их землю и не иметь обязательства по ее возврату?

Юрист Джо Хит (фото ниже), представляющий интересы народа онондага, заявил, что отказ судов признать прошлое мешает исцелить будущее.

«Если мы не признаем, что эти вещи произошли, то как нам вместе двигаться вперед?», – считает Хит. При этом адвокат прекрасно осознает, что такое признание будет иметь серьезные юридические и практические последствия.

«Проблема в том, что вся земля в штате Нью-Йорке, да и во всех Соединенных Штатах украдена у индейцев», – отметил он. «Что это может означать с точки зрения американского законодательства о собственности?»

Было ваше, стало наше

Более двух веков назад, когда Соединенные Штаты работали с конфедерацией ирокезов (хауденосауни), в которую входят народы онондага, каюга, онайда, тускарора, мохоки и сенека, поскольку молодое североамериканское правительство стремилось разрядить внутренние конфликты после войны за независимость.

В то время федеральное правительство Штатов заключило три договора, подтвердившие суверенитет и право собственности ирокезской конфедерации на большую часть северной части штата Нью-Йорк. Что особенно важно, эти договоры гарантировали, что никто, кроме федерального правительства, не будет обладать полномочиями иметь дело с ирокезами.

Но уже в 1788 году власти штата Нью-Йорк принялись отнимать земли и суверенитет у ирокезов. В течение следующих 34 лет власти США забрали под свой контроль почти всю землю онондага, а также большую часть того, что принадлежало другим ирокезским народам, в ходе серии сделок, которую современные онондага считают мошенническими.

«Жители [штата Нью-Йорка] получили почти всю нашу страну и за очень небольшую цену», – заявили вожди онондага федеральным чиновникам в 1794 году.

В течение следующих двух столетий индейцы продолжали безуспешно отстаивать свою точку зрения на многочисленных личных встречах с американскими президентами, конгрессменами и губернаторами штата Нью-Йорк.

Их юридические возможности были ограничены: например, в штате Нью-Йорке до 1987 года действовал порядок, запрещающий коренным жителям подавать иски от имени племени. Когда же индейские племена все-таки же смогли представить свои иски в судах, большую часть их жалоб попросту отклонили.

«Наши старейшины всегда боялись американских судов», – объяснил Сидни Хилл. Вожди племени были обеспокоены тем, что в случае проигрыша в суде онондага потеряют и ту небольшую землю, которая у них еще остается – 30 квадратных километров в штате Нью-Йорк (фото ниже).

«И вот мы наконец решили: надо что-то делать», – сообщил Хилл.

В 2005-м народ онондага подал первую версию своего иска в окружной суд Северного округа Нью-Йорка, указав в качестве ответчиков штат Нью-Йорк, его губернатора, округ Онондага, город Сиракьюз и несколько корпораций, ответственных за деградацию окружающей среды в последние столетия. Аналогичное дело, возбужденное племенем онайда, в то время находилось на рассмотрении Верховного суда США.

Но всего через 18 дней после того, как онондага подали ходатайство, Верховный суд отклонил иск онейда. Судьи сослались на правовую теорию колониальной эпохи, известную как «Доктрина открытия», которая, в частности, утверждает, что претензии коренных народов на собственность были аннулированы после «открытия» этой земли христианами.

«Длительный промежуток времени» и «сопутствующие драматические изменения в своем характере» лишили народ онейда возможности получить «разрушительное средство», которое он искал, написала судья Рут Бейдер Гинзбург в решении большинства судей.

Очевидно, что это решение сводило на нет шансы любой коренной нации на территории США добиться компенсации через суд. Это история казалась полностью решенной.

Право белого американца

Из более чем 1600 слов в постановлении Верховного суда Сидни Хилл особенно выделил одно слово: «разрушительное».

«Когда я это увидел, то сказал: «Ну ладно, что же может разрушить наш иск?», – вспоминает он. «Все это уже нанесло ущерб нам, коренным народам».

Некоторые могли бы оставить все на этом этапе: признание того факта, что коренные народы Северной Америки никогда не смогут исцелиться от глубокого зла, причиненного им.

Но вместо этого адвокаты народа онондага использовали отказ Верховного суда как предпосылку для нового аргумента. Они утверждали, что отказ американской судебной системы вынести решение в пользу их клиентов доказывает, что последние не смогут найти справедливости в юрисдикции Соединенных Штатов.

Таким образом петиция, поданная в международную комиссию, представляет собой самый прямой вызов характеру обращения федеральных властей США с коренными народами на сегодня с точки зрения прав человека – и первую петицию, в которой применяется призма колониализма.

«Судебный процесс онондага сейчас направлен на принуждение к политическому диалогу с колониальным оккупантом», – заявил Эндрю Рид, адвокат, представляющий индейское племя. Он добавил, что благоприятное решение может побудить к политическому разговору об обращении США с коренным населением на уровне мировой арены.

Представители американского Госдепа отказались давать интервью изданию «Нью-Йорк таймс». Но в юридических документах власти Соединенных Штатов утверждали, что основные претензии народа онондага были отклонены в предыдущих делах; что в прошлом у них было «большое количество возможностей» для того, чтобы их дело было рассмотрено; и что они попросту недовольны результатом. Также представители федеральных властей США утверждали, что какие-либо решение Межамериканской комиссии по правам человека не обладает соответствующей юрисдикцией, поскольку основная часть территории ирокезского народа была утрачена за два столетия до создания данной комиссии.

«Судебный процесс в этом вопросе функционировал именно так, как должно», – утверждают представители властей США в юридических документах.

Решение комиссии в отношении земель онондага может быть принято в любой момент, но Сидни Хилл старается не акцентировать на этом свое внимание. По его словам, он рад уже тому, что попробовал добиться справедливости.

«Мы не уверены, как все пойдет дальше», – сообщил он. «Но, по крайней мере, это дело не будет висеть там для следующего поколения».