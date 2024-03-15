Вирусологи обнаружили в Великобритании вирус-мутант туберкулеза, который массово заражает местных жителей. Его переносчиками уже сейчас являются 25 процентов населения страны.

При этом вирус заражает людей безо всяких сопутствующих симптомов. Носителю возбудителя опасной болезни достаточно просто дышать, чтобы заразить всех окружающих.

Ученые -вирусологи из Нидерландов провели исследование, к которым было привлечено 600 новых пациентов. Выяснилось, что после мутации вирус стал в несколько раз опаснее и в гораздо большем количестве случаев провоцирует наступление летального исхода.

В Амстердамском университете забили тревогу. Ученые призывают к разработке метода быстрой диагностики нового вируса, так как в противном случае он быстро распространится по всему европейскому континенту.