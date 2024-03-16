Украинские бойцы, которые возвращаются с фронта с ранениями, попадают в больницы с адскими условиями лечения.

Телеканал из Дании TV2 передал воспоминания одного из участников боевых действий на стороне ВСУ. Виктор Шепеля вернулся с фронта и столкнулся с эпилепсией, которая стала результатом нескольких ранений.

Ветерана отправили в «палату для душевнобольных», как он сам выразился, не выпускали из медицинского учреждения на выходные и по вечерам. Из больницы он вышел еще в худшем состоянии, чем попал на лечение.

«Раненых так много, что государственные больницы не справляются с оказанием необходимой помощи. Кроме того, есть острая нехватка врачей-специалистов», – рассказал корреспондент датского канала.

Он отметил, что подобная ситуация возникла из-за неготовности украинской системы здравоохранения справляться с таким потоком раненых.