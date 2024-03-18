Компенсируя затраты на Medicaid американские власти забирают дома умерших бедняков

Федеральное правительство США требует, чтобы каждый штат возвращал деньги из активов тех умерших американцев, что полагались в последние годы своей жизни на социальную программу «Медикейд» для долгосрочного ухода. Критики этой модели поддержки населения требуют, чтобы власти Штатов прекратили это делать, поскольку программа обирает и без того беднейшие слои населения. Источник: Associated Press.

Когда Сальваторе Логранде страдал от рака и сопровождающей эту болезнь боли, его дочери обещали ему сохранить семейный белый дом с односкатной крышей, над которым он с таким усердием трудился несколько десятилетий подряд.

Вначале Сэнди Логранде приняла за какую-то ошибку чиновников штата Массачусетс счет на $177 000 (свыше 16,3 млн. руб.), выставленный ей с сестрой спустя год после смерти отца за расходы на его лечение по программе «Медикейд». Затем чиновники пообещали женщинам потребовать продажи дома через суд, если дочери не оплатят счет в кратчайший срок.

«Дом был всем для нас», – призналась 57-летняя женщина. Но требования массачусетских властей и их угроза отнять дом не были ошибкой.

Компенсация расходов

Дом американца обычно освобождается от изъятия в случае участия его владельца в программе Medicaid, введенной президентом Обамой в 2010 году. Но на жилую недвижимость распространяется процедура имущественного возмещения для тех умерших домовладельцев, чей возраст был больше 55 лет и которые воспользовались «Медикейд» для оплаты долгосрочного ухода за собой, вроде нахождения в доме престарелых или медобслуживании на дому.

В марте 2024 года демократка-конгрессвумен Ян Шаковски предложила вообще отказаться от этой модели компенсации затрат, назвав ее «жестокой». Она утверждает, что программа возмещения расходов все равно собирает мало средств – примерно 1% – из $150 миллиардов, ежегодно расходуемых в рамках Medicaid на долгосрочный уход за пожилыми бедняками. Другие критики социальных программ Obamacare также говорят, что многие штаты вовсе не предупреждают людей, подписывающихся на «Медикейд», о том, что крупные счета и претензии на их недвижимую собственность могут ожидать наследников после их смерти.

По словам Сэнди Логранде, именно так она с сестрой влипли в двухлетнюю судебную тяжбу с массачусетскими чиновниками после смерти отца. За несколько лет перед этим, в 2016-м, женщина обратилась в местную НКО за советом по уходу за пожилым мужчиной. Консультант предложила ей записать отца на Medicaid. Она даже помнит, как спрашивала о безопасности их дома от имущественных претензий властей, но ее заверили, что штат может посягать на их дом только в том случае, если ее отца отправят в дом престарелых.

«Отец никогда бы не согласился на что-либо, ставящее под угрозу право собственности на его дом», – заявила женщина.

В течение следующих лет ее отцу по почте ежегодно поступало уведомление о продлении страховки «Медикейд» от офиса в штате Массачусетс. Логранде говорит, что только после его смерти, когда к ним поступил запрос чиновников на выплату $177 000, она впервые увидела счет за лечение отца, включавший помимо прочего кратковременное нахождение в больнице из-за болей, выписку рецептов и пребывание в хосписе.

«Мне будто бы сильно ударили по животу», – призналась Логранде. «Это было нечестно».

В 2019-м штат Массачусетс заключил соглашение с дочерьми Сальваторе Логранде, отозвав имущественные претензии на их дом.

В обмен на дом

В опубликованном отчете Комиссии по платежам и доступу к Medicaid и CHIP (программа медстрахования детей) за 2021 год, также представляющем рекомендации Конгрессу, отмечалось, что государственная политика штатов в отношении данного процесса медобслуживания бедных слоев населения США сильно рознится.

Некоторые штаты налагают обременение на дом участника программы, другие же этого не делают. Между тем, некоторые офисы «Медикейд» в том или ином штате пытаются достичь компенсации с умерших пациентов всех медицинских затрат в подробностях, таких как посещение врача или выписанные рецепты, в то время как другие просто требуют возместить расходы, понесенные на долгосрочный уход. К примеру, Аляска и Аризона за прошлые годы настаивали на изъятии всего лишь десятков домов, тогда как прочие штаты активно преследуют наследников по многим тысячам объектов недвижимости, в сумме стоящих сотни миллионов долларов.

По итогам расследования издания Dayton Daily News, штаты Нью-Йорк и Огайо идут впереди всех по этим сборам, совместно они вернули более $100 миллионов долларов за один год.

Расследование программы возмещения затрат на «Медикейд» в штате Канзас, опубликованное во вторник (12 марта) офисом генерального инспектора здравоохранения и соцслужб, показало, что эта модель компенсации затрат экономически выгодна: возвращено $37 миллионов, причем на возврат этой суммы через суды затрачено всего $5 миллионов. Но Канзас не всегда стремился истребовать дома, которые мог бы изъять.

В феврале 2024 года фонд одного из крупнейших отраслевых гигантов медстрахования призвал власти Массачусетса пересмотреть действующий процесс возмещения с умерших, в который включается большая часть расходов по программе Medicaid, что значительно превышает требования Вашингтона в отношении истребуемой компенсации затрат на долгосрочный уход. Массачусетский страховой фонд Blue Cross Blue Shield озвучил рекомендации для законодательного собрания штата о принятии закон, вводящего запрет на чрезмерные сборы по возмещению.

«Изъятие недвижимого имущества может увековечить нарастание имущественного неравенства и обеднения граждан из поколения в поколение», – отметила Кэтрин Ховитт, директор по «медикейд»-политике в страховом фонде.

Мираж американской мечты

В штате Теннесси, который в 2023 году возместил свыше $38,2 миллионов на продаже более чем 8100 жилых домов в рамках компенсации расходов на Medicaid, Имани Мфалме (на фото) оказалась в тяжелом положении после того, как ее мать скончалась в 2021-м.

Хотя довольно раннее заболевание Альцгеймера у ее матери продолжало ухудшаться, женщина продолжала самостоятельно заботиться о ней. Но когда в 2015-м у самой Мфалме был диагностирован рак груди, потребовавший двойной мастэктомии, ей пришлось подыскивать для ухода за матерью другие варианты. Женщина организовала в доме матери встречу с представителями тенессийского офиса «Медикейд». Представляющий программу медицинского соцстрахования чиновник посоветовал ей снять все средства с банковских счетов матери – деньги, сохраняемые и пополняемые Мфалме ради будущих выплат за размещение мамы в пансионате – чтобы ее мать получила возможность участия в программе.

Сейчас она припоминает, что во время той встречи не совсем поняла любопытство представителя «Медикейд», трижды спросившего ее: «Этот дом принадлежит вашей матери?». При этом чиновник, по словам Мфалме, не упомянул, что ее могут принудить к продаже дома в целях оплаты счета за Medicaid после смерти матери.

Теперь тенессийский офис «Медикейд» утверждает, что она задолжала ему $225 000 (свыше 20,8 млн. руб.), и штат активно добивается постановления суда, требующего от Мфалме продать дом матери, чтобы выплатить компенсацию по медрасходам.

Женщина, которой сейчас 42 года, заявила, что готова платить столько, сколько сможет, но этот дом – очень больная тема. Ее мать, афроамериканка, приобрела дом своей мечты в приличном районе г. Ноксвилл благодаря тому, что добилась победы в историческом иске о дискриминации против компании «Боинг», своего бывшего работодателя, платившего ей меньше, чем коллегам-мужчинам.

«Она упорно отстаивала равную оплату и равные права для черных женщин. А теперь приходится наблюдать, как это отрывают у нее только потому, что она была больна, и я была больна. Все это просто ужасно», – сетует Мфалме о наследии своей матери.

Представитель страховой компании TennCare, являющейся офисом Medicaid в штате Теннесси, сообщил по электронной почте для «Ассошиэйтед Пресс», что не будет комментировать какие-либо определенные случаи.