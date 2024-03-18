Жюри пятого сезона шоу «Маска» сумело рассекретить участника в костюме Арлекина, который был одним из любимчиков поклонников проекта.

В очередном выпуске «Маски» могли вылететь Щенок, Арлекин и Кот. Однако последнего защитил иммунитет, полученный еще в самом начале пятого сезона.

Представители жюри также единогласно проголосовали за то, чтобы оставить на проекте Щенка, поэтому Арлекин был обречен. Почти все судьи заявили, что это Миа Бойка и оказались абсолютно правы. Ошибся лишь Тимур Родригез, заподозривший в Арлекине Ларису Гузееву.

В результате Арлекин покидает проект. Молодая исполнительница отметила, что ожидала такого исхода – одним из судей был Сергей Лазарев, с которым она выступала дуэтом. Миа была уверена, что певец без проблем ее рассекретит, что и случилось. Но справедливости ради стоит заметить, что жюри с самых первых программ предполагало, что Бойка скрывается под маской Арлекина.