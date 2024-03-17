Мошенники обманули звезду сериала «Воронины» Екатерину Волкову. Она хотела приобрести корм для животных по разумной цене с доставкой в Россию, перевела продавцу 50 тысяч рублей, но товар так и не получила.

Волкова рассказала подписчикам, что все утро проплакала из-за этого инцидента, причем совсем не из-за денег.

«Я не могу смириться с мыслью, как можно наживаться на животных, детях, так цинично морочить голову беззащитным пенсионерам, которые для них просто легкая мишень», — сообщила актриса.

Также она рассказала, что даже не подумала о мошенничестве, делая заказ. На сайте продавца были «реальные отзывы покупатели», на которые и купилась известная актриса.